На Донбасі бойовики обстріляли вантажівку української сторони СЦКК
На Донбасі в районі населеного пункту Шуми окупанти з артилерії та мінометів обстріляли вантажівку української сторони СЦКК (Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню)
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.
В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться у повідомленні.
У штабі додали, що зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння.
Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що таку велику країну, як Україну, неможливо окупувати за сім днів.
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