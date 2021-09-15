На Донбасі бойовики обстріляли вантажівку української сторони СЦКК

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На Донбасі в районі населеного пункту Шуми окупанти з артилерії та мінометів обстріляли вантажівку української сторони СЦКК (Спільного центру контролю і координації режиму припинення вогню)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В результаті цього обстрілу були зафіксовані осколкові ушкодження кабіни, кунга і коліс автомобіля, а також розриви на прилеглій території", - йдеться у повідомленні.

У штабі додали, що зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом подальшої ескалації збройного протистояння.

Раніше повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський заявив, що таку велику країну, як Україну, неможливо окупувати за сім днів.