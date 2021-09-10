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На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений
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10 сентября 2021, 08:09 18

На Донбассе зафиксировано 12 нарушений, боевики били из запрещенных вооружений

10 сентября 2021, 08:09 18
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 9 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований боевиков

Об этом сообщают в штабе ООС, передает RegioNews.

Так, в районе Красногоровки и Гранитного оккупанты били из минометов калибра 120 мм. Также из минометов и станковых противотанковых гранатометов боевики пять раз вели обстрелы вблизи Новозвановки.

Под плотный огонь противника попали позиции бойцов ООС вблизи населенного пункта Верхнеторецкое. Враг совершил многочисленные обстрелы из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм. Возле Нью-Йорка наемники обстреливали украинские позиции из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, оккупационные войска осуществили обстрел окрестностей Верхнеторецкого из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. В результате обстрела повреждены гражданские здания дачного кооператива. Пострадавших среди местного населения нет.

В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного - тяжелое, другого - удовлетворительное", - отметили в штабе.

По состоянию на 7 часов утра, 10 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 8 сентября оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных. Также они обстреляли позиции ВСУ 11 раз.

ООС война обстрелы Донбасс военная техника

 
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