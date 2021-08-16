В зоне ООС вновь ни единого нарушения режима прекращения огня

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С начала текущих суток в зоне проведения Операции объединенных сил нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу ООС

"Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил, в порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения, разминировали 1 гектар территории и передали на уничтожение 65 взрывоопасных предметов...Украинские воины контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации и соблюдают режим прекращения огня", - отмечается в сообщении

Напомним, что за прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. До этого несколько дней не было ни одного нарушения.