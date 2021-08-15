На Донбасе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам
В зоне ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огя
С начала суток 15 августа в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировно нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссыкой на сообщение пресс-центра ООС
"Украинские воины контролируют ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил по противодействию и сдерживанию российской агрессии и придерживаются режима прекращения огня", - отмечается в сообщениию
Напомним, что за минувшие сутки в зоне ООС также не было зафиксировано нарушений режима тишины
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров