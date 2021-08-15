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На Донбасе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам
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15 августа 2021, 17:37 2408

На Донбасе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам

15 августа 2021, 17:37 2408
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В зоне ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огя

С начала суток 15 августа в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировно нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссыкой на сообщение пресс-центра ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил по противодействию и сдерживанию российской агрессии и придерживаются режима прекращения огня", - отмечается в сообщениию

Напомним, что за минувшие сутки в зоне ООС также не было зафиксировано нарушений режима тишины

ООС Донбасс тишина обстрел

 
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