На Донбасе боевики прекратили стрелять по нашим бойцам

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В зоне ООС не зафиксировано нарушений режима прекращения огя

С начала суток 15 августа в зоне проведения Операции объединенных сил не зафиксировно нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссыкой на сообщение пресс-центра ООС

"Украинские воины контролируют ситуацию в зоне проведения Операции объединенных сил по противодействию и сдерживанию российской агрессии и придерживаются режима прекращения огня", - отмечается в сообщениию

Напомним, что за минувшие сутки в зоне ООС также не было зафиксировано нарушений режима тишины