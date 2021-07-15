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Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены
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15 июля 2021, 18:20 30

Сутки в ООС: три обстрела, двое украинских бойцов ранены

15 июля 2021, 18:20 30
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Фото з відкритих джерел
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В четверг 15 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня, ранены двое военнослужащих.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook ООС

Неподалеку Прицепиловки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе населенного пункта Новоалександровка враг применил противотанковые ракетные комплексы.

В результате обстрелов два военных получили ранения, один – боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние их здоровья-удовлетворительное.

Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителей Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Кроме этого пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 3 гектаров территории и передали на уничтожение 102 взрывоопасных предмета.

Напомним, что 14 июля оккупанты на Донбассе снова ранили двух наших бойцов

Донбасс Украина война боевики оккупанты

 
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