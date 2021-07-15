Доба в ООС: три обстріли, двоє українських бійців поранені

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У четвер 15 липня, в зоні проведення Операції об’єднаних сил окупанти тричі порушили режим припинення вогню, поранено двох військовослужбовців.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook ООС

Неподалік Причепилівки збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

У результаті обстрілів два військових отримали поранення, один – бойове травмування. Воїни знаходяться у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Крім цього піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 3 гектари території та передали на знищення 102 вибухонебезпечних предмети.

Нагадаємо, що 14 липня окупанти на Донбасі знову поранили двох наших бійців