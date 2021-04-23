СБУ "накрила" міжрегіональне наркоугрупування: вилучено "товару" на 2 мільйони

Протягом місяця група виготовляла і реалізовувала майже 2 кілограми наркотиків

Протягом місяця група виготовляла і реалізовувала майже 2 кілограми наркотиків

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала діяльність міжрегіонального наркоугруповання. Учасники збували наркотики у Донецькій і Луганській областях і контрабандою через РФ переправляли на тимчасово окуповані території.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Наркобізнес організували п’ятеро мешканців Донецької і Черкаської областей та окупованого Сорокиного. "Товар" вони виготовляли самостійно, а також закуповували у спільників. Клієнтів шукали через анонімні Телеграм-канали, збували через приватний поштовий сервіс і мережу "закладок", - йдеться у повідомленні.

Оперативники задокументували 3 епізоди збуту метадону та контрабандне переміщення психотропу через митний кордон України.

Під час обшуків за місцем проживання учасників групи правоохоронці вилучили: понад два кілограми наркотичної речовини; 83 пакунки з метадоном, готових до реалізації; устаткування для пакування психотропів, загальна вартість якого становить майже 2 млн грн.

Організатору та одному з учасників групи слідчі СБУ повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Донецькій області затримали групу наркоторгівців з товаром на 5 млн.