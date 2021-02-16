09:14  16 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки госпитализировали почти тысячу человек
10:01  16 февраля
В Украине из-за непогоды до сих пор ограничено движение грузовиков на дорогах - ГСЧС
08:11  16 февраля
Ситуация на Донбассе: за сутки зафиксировано три нарушения со стороны боевиков
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2021, 14:58 1

Оккупанты на Донбассе прячут танки и артиллерию среди гражданских объектов

16 февраля 2021, 14:58 1
Читайте також українською мовою
Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства
Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе продолжают размещать запрещенное тяжелое вооружение вдоль линии разграничения. Также на оккупированную территорию из России продолжает поступать боевая техника после ремонта на российских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет RegioNews.

"Российско-оккупационные войска на отдельных направлениях вдоль линии соприкосновения с нарушением договоренностей по отводу тяжелого вооружения продолжают удерживать 120 мм минометы, 122-мм самоходные артиллерийские установки и танки, для чего используют гражданские промышленные об'объекты и здания сельскохозяйственного назначения", - сообщили в Минобороны.

Также противник усиливает систему наблюдения на передовых позициях. Для этого используют переносные малогабаритные радиолокационные станции наземной разведки российского производства. Полученная информация передается для указания цели снайперским и артиллерийским расчетам.

Напомним, 11 февраля на Донбассе из-за обстрелов боевиков погибли двое украинских военных.

Украина военная техника Минобороны военные оккупанты

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Ловкий Лысенко: как мэр Сум обустроил городской совет под себя
Паралич местной власти: как в одесской Затоке победили ЦИК
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua