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16 лютого 2021, 14:58 4

Окупанти на Донбасі ховають танки і артилерію серед цивільних об'єктів

16 лютого 2021, 14:58 4
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Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва
Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва
Фото з відкритих джерел
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Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати заборонену важке озброєння уздовж лінії розмежування. Також на окуповану територію з Росії продовжують надходити бойова техніка після ремонту на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише RegioNews.

"Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках уздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують утримувати 120 мм міномети, 122 мм самохідні артилерійські установки і танки, для чого використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення", - повідомили в Міноборони.

Також противник посилює систему спостереження на передових позиціях. Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва. Отримана інформація передається для зазначення мети снайперським і артилерійським розрахунками.

Нагадаємо, 11 лютого на Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових.

Україна військова техніка Міноборони військові окупанти

 
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