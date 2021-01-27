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27 января 2021, 09:49 231

На Донетчине злоумышленники незаконно добыли угля на 2 миллиона

27 января 2021, 09:49 231
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Незаконную добычу каменного угля начали в 2019 году
Незаконную добычу каменного угля начали в 2019 году
Фото: из открытых источников
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В Донецкой области двум организаторам незаконной добычи угля объявлено о подозрении в нарушении правил охраны или использования недр, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в составе организованной преступной группы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Так, по данным следствия, в 2019 году житель г. Покровск и киевлянин организовали добычу и реализацию каменного угля, который входит в категорию полезных ископаемых общегосударственного значения, без соответствующих разрешительных документов. Объем незаконно добытого угля составил почти 1 200 тонн стоимостью свыше 2 млн грн.

Добычи осуществлялось в закрытой шахте в г. Горняк с применением специализированной техники и механизмов, и при отсутствии разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью", - говорится в сообщении.

В дальнейшем незаконно добытый уголь реализовывался через подконтрольные организаторам схемы предприятия. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 19 января в "Укрэнерго" сообщили о критической ситуации с запасами угля на складах ТЭС.

уголь предприятие Офис генпрокурора полиция преступление
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