На Донеччині зловмисники незаконно добули вугілля на 2 мільйони

Незаконний видобуток кам’яного вугілля розпочали у 2019 році

Незаконний видобуток кам’яного вугілля розпочали у 2019 році

Фото: з відкритих джерел

В Донецькій області двом організаторам незаконного видобутку вугілля оголошено про підозру у порушенні правил охорони або використання надр, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене у складі організованої злочинної групи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Так, за даними слідства, у 2019 році мешканець м. Покровськ та киянин організували видобуток та реалізацію кам’яного вугілля, яке входить до категорії корисних копалин загальнодержавного значення, без відповідних дозвільних документів. Об’єм незаконно видобутого вугілля склав майже 1 200 тонн вартістю понад 2 млн грн.

Видобування здійснювалось у закритій шахті у м. Горняк із застосуванням спеціалізованої техніки та механізмів, та за відсутності дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою", - йдеться у повідомленні.

Надалі незаконно видобуте вугілля реалізовувалося через підконтрольні організаторам схеми підприємства. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 19 січня в "Укренерго" повідомили про критичну ситуацію із запасами вугілля на складах ТЕС.