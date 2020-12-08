Доба в ООС: бойовики стріляли поблизу Водяного та Авдіївки

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає

Серед українських військових бойових втрат та поранень немає

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби на Донбасі на усіх ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік позицій українських захисників неподалік Водяного, застосувавши при цьому автоматичні станкові гранатомети.

Факт порушення режиму зафіксовано у вечірній час і у районі населеного пункту Новотроїцьке, де ворог застосував підствольні гранатомети та великокаліберні кулемети. А біля Авдіївки противник здійснив постріл з ручного протитанкового гранатомета.

Провокаційні дії російсько-окупаційних військ не становили загрози для життя і здоров'я українських захисників, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Також, нашими воїнами було виявлено факт інженерного обладнання позицій з напрямку тимчасово окупованої Горлівки у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Південне", - зазначають у штабі.

Від початку поточної доби, 8 грудня, порушень домовленостей, що були досягнуті 22 липня 2020 року в рамках Тристоронньої контактної групи, не було. Режим "тиші" вздовж лінії розмежування зберігався повною мірою.

Нагадаємо, добою раніше було зафіксовано два порушення домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року під час засідання Тристоронньої контактної групи.