Бюст Тараса Шевченко в Краматорске одели в вышиванку

В Краматорске 9 марта отметили 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Фото: Краматорск 24

В Краматорске 9 марта отметили 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Краматорск 24.

У памятника Шевченко собрались местные жители. Они исполнили Гимн Украины, читали стихи Кобзаря, спели вместе "Реве та стоне Дніпр широкий", рассказали присутствующим о запрещенных в СССР стихах поэта. После митинга возложили цветы к памятнику Шевченко, и сделали фотографии.

На нескольких фото видно, что на бюст Кобзаря надета вышиванка. Для чего это сделано, не сообщается.