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10 березня 2020, 12:09 4

Бюст Тараса Шевченко у Краматорську вдягнули у вишиванку

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10 березня 2020, 12:09 4
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У Краматорську 9 березня відзначили 206 річницю з дня народження Тараса Шевченко
Фото: Краматорск 24
У Краматорську 9 березня відзначили 206 річницю з дня народження Тараса Шевченко

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Краматорск 24.

Біля пам’ятника Шевченку зібралися місцеві мешканці. Вони виконали Гімн України, читали вірші Кобзаря, заспівали разом "Реве та стогне Дніпр широкий”, розповіли присутнім про заборонені в СРСР вірші поета. Після мітингу поклали квіти до пам’ятника Шевченко, та зробили фотографії.

На декількох фото видно, що на бюст Кобзара надіта вишиванка. Для чого це зроблено, не повідомляється.


Тарас Шевченко вишиванка пам'ятник
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