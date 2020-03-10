Бюст Тараса Шевченко у Краматорську вдягнули у вишиванку

У Краматорську 9 березня відзначили 206 річницю з дня народження Тараса Шевченко

Фото: Краматорск 24

У Краматорську 9 березня відзначили 206 річницю з дня народження Тараса Шевченко

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Краматорск 24.

Біля пам’ятника Шевченку зібралися місцеві мешканці. Вони виконали Гімн України, читали вірші Кобзаря, заспівали разом "Реве та стогне Дніпр широкий”, розповіли присутнім про заборонені в СРСР вірші поета. Після мітингу поклали квіти до пам’ятника Шевченко, та зробили фотографії.

На декількох фото видно, що на бюст Кобзара надіта вишиванка. Для чого це зроблено, не повідомляється.