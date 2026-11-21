Фото: ОВА

Число пострадавших в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 20 ноября возросло до 60 человек

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В больницах остаются 28 пострадавших, в том числе шестеро детей. Состояние восьми госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Еще 20 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Среди пациентов – шесть детей. В частности, в тяжелом состоянии находится 4-летний мальчик.

Напомним, российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный дом в поселке Солоницевка Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек.