В Кривом Роге количество пострадавших возросло до 60 человек: восемь в тяжелом состоянии
Число пострадавших в результате российской атаки на Кривой Рог вечером 20 ноября возросло до 60 человек
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В больницах остаются 28 пострадавших, в том числе шестеро детей. Состояние восьми госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Еще 20 человек находятся в состоянии средней тяжести.
Среди пациентов – шесть детей. В частности, в тяжелом состоянии находится 4-летний мальчик.
Напомним, российские войска атаковали ударным беспилотником пятиэтажный дом в поселке Солоницевка Харьковской области. В результате удара пострадали 11 человек.
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