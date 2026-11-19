Итак, как и предполагали аналитики, цены на топливо продолжают падать

Итак, как и предполагали аналитики, цены на топливо продолжают падать

Фото из открытых источников

С начала понижения 4 ноября оптовые цены на бензин упали на 13,70 грн/л (73,79 грн/л), на дизтопливо – на 12,38 грн/л (88,31 грн/л).

Это еще не конец. Бензин в группе уже можно купить с доставкой на следующей неделе по 65-66 грн/л. Дизель – 82-85 грн/л в приграничных регионах.

На АЗС снижение составило 3,58 и 3,75 грн/л.

Большинство сетей по дизтопливо уже ниже 100 грн/л, думаю, на следующей неделе все снова будут торговать по двузначным ценам.

Сугубо на память есть возможность заправиться на "Сокаре" по 109 грн/л их фирменным нано-дизелем. И детям и внукам, если будут плохо себя вести, показывать чек на ночь.