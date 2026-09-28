Росіяни вдарили по відділенню логістичної компанії на Дніпропетровщині: є загиблий і поранені
У понеділок, 28 вересня, російські війська атакували відділення логістичної компанії у Синельниковому на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальники вже локалізували.
На жаль, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще троє людей дістали поранення, серед них – 15-річний хлопець, який наразі в лікарні у важкому стані.
На місці удару триває пошуково-рятувальна операція – ще кілька людей не виходять на зв'язок.
Нагадаємо, у Броварському районі Київської області зафіксували наслідки ворожої атаки. В одному з населених пунктів виникла пожежа на території складського об'єкта.
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