Фото: ОВА

У ніч на 21 вересня російські війська здійснили понад 10 атак на два райони Дніпропетровської області безпілотниками, авіабомбами та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим вогнем були райцентр, а також Марганецька і Червоногригорівська громади. Пошкоджений багатоквартирний будинок. Постраждала 20-річна дівчина, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

У Синельниківському районі від ударів потерпали Васильківська, Петропавлівська та Покровська громади. Внаслідок ворожих атак понівечені підприємство, приватні будинки та автомобілі.

Нагадаємо, вночі 21 вересня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками на Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів є руйнування та постраждалі.