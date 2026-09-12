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12 сентября 2026, 09:20

В Кривом Роге и Днепре из-за обстрелов повреждены предприятия

12 сентября 2026, 09:20
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В ночь на 12 сентября российские войска совершили почти 20 атак на четыре района Днепропетровщины ракетами, авиабомбами, беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Кривом Роге из-за повреждения промышленного предприятия погиб человек, а еще трое пострадали – 54-летнего мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Предприятие также получило повреждения в Днепре.

На Никопольщине под ударами оказались райцентр и Марганецкая громада, где повреждены частные дома и пожарная часть.

В Синельниковском районе из-за обстрелов Васильковской и Раевской громад произошли пожары.

Утром враг снова атаковал Днепр, нанеся повторный удар по тому же предприятию, что и ночью. Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, 11 сентября враг ударил по автозаправочным станциям в двух районах Киева. Затем россияне повторно атаковали в АЗС в Оболонском районе. Сообщалось, что два человека погибли, еще 12 человек пострадали.

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война обстрелы Днепр Днепропетровская область Кривой Рог предприятие
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