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У ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Кривому Розі через пошкодження промислового підприємства загинула людина, а ще троє постраждали – 54-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані.

Підприємство також зазнало пошкоджень у Дніпрі.

На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр та Марганецька громада, де понівечені приватні оселі та пожежна частина.

У Синельниківському районі через обстріли Васильківської та Раївської громад сталися пожежі.

Вранці ворог знову атакував Дніпро, завдавши повторного удару по тому ж підприємству, що й вночі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.