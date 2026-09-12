У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства
У ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини ракетами, авіабомбами, безпілотниками та артилерією
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Кривому Розі через пошкодження промислового підприємства загинула людина, а ще троє постраждали – 54-річного чоловіка доправили до лікарні у важкому стані.
Підприємство також зазнало пошкоджень у Дніпрі.
На Нікопольщині під ударами опинилися райцентр та Марганецька громада, де понівечені приватні оселі та пожежна частина.
У Синельниківському районі через обстріли Васильківської та Раївської громад сталися пожежі.
Вранці ворог знову атакував Дніпро, завдавши повторного удару по тому ж підприємству, що й вночі. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Повідомлялося що двоє людей загинули, ще 12 людей постраждали.