Нічна атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та підприємство
У ніч на 31 серпня російські війська понад 10 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині ворог бив по Нікополю й Покровській громаді. Пошкоджена сонячна панель.
На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада.
У Синельниківському районі обстрілів зазнали Васильківська, Миколаївська та Петропавлівська громади: пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та зупинка громадського транспорту.
У Павлоградському районі під удар потрапили Троїцька та Богданівська громади. Виникли пожежі, пошкоджено підприємство. Поранення отримав 38-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 923 удари по 51 населеному пункту області. Внаслідок російських атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.