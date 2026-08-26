Фото: ОВА

У ніч на 26 серпня російські війська здійснили понад 20 атак по трьох районах Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбою

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під обстрілами опинилися районний центр, а також Покровська, Марганецька, Мозолевська та Червоногригорівська громади. Зазнали пошкоджень агропідприємство, ринок, багатоквартирні будинки та автомобілі. Внаслідок атак постраждала 26-річну жінку, вона лікуватиметься амбулаторно.

У Павлограді через ворожий удар пошкоджена приватна оселя. Поранень дістала 20-річна дівчина, яка також лікуватиметься амбулаторно.

На Синельниківщині окупанти вдарили по Васильківській громаді – там спалахнула пожежа.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. Внаслідок влучання спалахнула пожежа на складі.