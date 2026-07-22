На Дніпропетровщині ворог атакував два райони: пошкоджені АЗС та інфраструктура
Вночі 22 липня російські війська понад 10 разів атакували Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області, застосовуючи безпілотники й артилерію
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ударом опинилися Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Томаківська громади, де внаслідок влучань понівечені автозаправні станції.
У Криворізькому районі ворог атакував Зеленодольську й Апостолівську громади, пошкодивши об'єкти інфраструктури.
На щастя, внаслідок ворожих атак ніхто не постраждав.
Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили масовані атаки на Запоріжжя та населені пункти Запорізької області. Внаслідок ворожих ударів по Запоріжжю та Запорізькому району загинули троє людей, ще 24 отримали поранення.