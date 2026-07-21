Росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура, є загиблі
Вночі 21 липня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Нікопольському районі ворог обстріляв райцентр, Червоногригорівську, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок влучань зайнялася пожежа, пошкоджена інфраструктура й авто.
На Синельниківщині під ударом опинилася Миколаївська громада – ворожа атака забрала життя двох людей, також пошкоджений автомобіль.
Нагадаємо, внаслідок удару російських реактивних БпЛА пізно ввечері 20 липня у Сумах вщент знищений будівельний гіпермаркет "Епіцентр".
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