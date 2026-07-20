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20 июля 2026, 11:30

Враг ударил по Павлограду: двое погибших, среди раненых – годовалый ребенок

20 июля 2026, 11:30
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Фото: ОВА
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Утром 20 июля российские военные нанесли удар по Павлограду Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Перед взрывами Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе КАБ для города.

В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Известно, что в результате вражеской атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Четырех пострадавших – мужчин 56 и 38 лет и женщин 87 и 48 лет – госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другие раненые, среди которых годовалая девочка, проходят медицинское обследование.

Напомним, в ночь на 20 июля российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Вражеским ударам подверглись Никопольщина, Криворожье и Павлоград.

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