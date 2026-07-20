Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Перед взрывами Воздушные Силы ВСУ предупреждали об угрозе КАБ для города.

В городе повреждены многоквартирные дома и автомобили.

Известно, что в результате вражеской атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.

Четырех пострадавших – мужчин 56 и 38 лет и женщин 87 и 48 лет – госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другие раненые, среди которых годовалая девочка, проходят медицинское обследование.

Напомним, в ночь на 20 июля российские войска более 10 раз атаковали беспилотниками Днепропетровскую область. Вражеским ударам подверглись Никопольщина, Криворожье и Павлоград.