Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Перед вибухами Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу КАБ для міста.

У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.

Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.

Чотирьох постраждалих – чоловіків 56 і 38 років та жінок 87 і 48 років – госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші поранені, серед яких однорічна дівчинка, наразі проходять медичне обстеження.

Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Ворожих ударів зазнали Нікопольщина, Криворіжжя та Павлоград.