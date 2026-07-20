Ворог вдарив по Павлограду: двоє загиблих, серед поранених – однорічна дитина
Вранці 20 липня російські військові завдали удару по Павлограду Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Перед вибухами Повітряні Сили ЗСУ попереджали про загрозу КАБ для міста.
У місті пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі.
Наразі відомо, що внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей, ще восьмеро отримали поранення.
Чотирьох постраждалих – чоловіків 56 і 38 років та жінок 87 і 48 років – госпіталізували у стані середньої тяжкості. Інші поранені, серед яких однорічна дівчинка, наразі проходять медичне обстеження.
Нагадаємо, у ніч на 20 липня російські війська понад 10 разів атакували безпілотниками Дніпропетровську область. Ворожих ударів зазнали Нікопольщина, Криворіжжя та Павлоград.