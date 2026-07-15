Фото: ОВА

В ніч на 15 липня російські війська атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим ударом опинилися Нікополь та Червоногригорівська громада. Там пошкоджені п'ятиповерхівка та агрофірма.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура – виникла пожежа. Поранення отримав 53-річний чоловік – його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

У Софіївський громаді Криворізького району понівечена споруда, яка не експлуатується.

У Криничанській громаді Кам'янського району через обстріл сталося займання на фермі.

Нагадаємо, минулої доби внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще четверо мирних жителів отримали поранення.