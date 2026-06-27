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27 червня 2026, 17:55

На Дніпропетровщині поліцейські під дронами намагалися врятувати смертельно поранену жінку

27 червня 2026, 17:55
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Фото: Національна поліція
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Увечері 27 червня російський дрон атакував рейсовий автобус Марганця. Правоохоронці намагались врятувати поранену жінку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час роботи екстрених служб надійшла інформація про наближення ще одного ворожого FPV-дрона. Автобус та авто "швидкої" негайно поїхали з місця. Російський дрон ударив поблизу одного із супермаркетів, приблизно за пів сотні метрів від місця попереднього удару.

Внаслідок атаки уламком уражено 56-річну місцеву жительку. У неї було тяжке поранення. Бійці антидронового загону надавали їй домедичну допомогу, робили все, щоб врятувати їй життя. Проте через загрозу чергової атаки FPV-дрона автомобіль екстреної медичної допомоги не мав можливості безпечно під'їхати до місця події.

"Правоохоронці на ношах перенесли жінку до службового автомобіля та доправили її до лікарні. Попри всі зусилля поліцейських і медиків, врятувати жінку не вдалося. Лікарі констатували смерть — отримане уламкове поранення виявилося несумісним із життям", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, також в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей. Критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.

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