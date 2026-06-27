На Дніпропетровщині поліцейські під дронами намагалися врятувати смертельно поранену жінку

Фото: Національна поліція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час роботи екстрених служб надійшла інформація про наближення ще одного ворожого FPV-дрона. Автобус та авто "швидкої" негайно поїхали з місця. Російський дрон ударив поблизу одного із супермаркетів, приблизно за пів сотні метрів від місця попереднього удару.

Внаслідок атаки уламком уражено 56-річну місцеву жительку. У неї було тяжке поранення. Бійці антидронового загону надавали їй домедичну допомогу, робили все, щоб врятувати їй життя. Проте через загрозу чергової атаки FPV-дрона автомобіль екстреної медичної допомоги не мав можливості безпечно під'їхати до місця події.

"Правоохоронці на ношах перенесли жінку до службового автомобіля та доправили її до лікарні. Попри всі зусилля поліцейських і медиків, врятувати жінку не вдалося. Лікарі констатували смерть — отримане уламкове поранення виявилося несумісним із життям", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, за даними уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця, також в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області продовжується гуманітарна катастрова. Наразі триває підготовка до евакуації місцевих жителей. Критична ситуація залишається в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур’ївці та Новій Збур’ївці.