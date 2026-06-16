Росіяни понад 40 разів атакували Дніпропетровську область, є загиблі та поранені

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська упродовж 16 червня понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, троє людей загинули, ще троє людей зазнали поранень

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Для атак ворог застосував безпілотники та артилерію.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській та Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені підприємства, адмінбудівля, магазини, собор, приватні будинки та автомобілі.

Загинули три людини. Поранена 77-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно.

У Кам’янському і Криничанській громаді Кам’янського району пошкоджені заправка та автівки. Постраждали 61-річний чоловік та 36-річна жінка. Обидва лікуватимуться вдома.

У Дубовиківській громаді Синельниківського району пошкоджений приватний будинок.

У Криворізькому районі ворог завдав удару по Зеленодольській громаді.

Нагадаємо, що 16 червня близько 15-ї години окупанти здійснили пряме влучання FPV-дроном по людях, які пішки поверталися додому однією з вулиць Нікополя.