Російські окупанти вдарили по Павлограду: горить багатоповерхівка
Російські війська 10 червня здійснили чергову атаку на Павлоград. Внаслідок ворожого удару суттєвих пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок
Про це повідомив голова Дніпропетровщини Олександр Ганжа, передає RegioNews.
За попередніми даними, після влучання в будівлі спалахнула пожежа.
"Ворог атакував Павлоград. Пошкоджений багатоповерховий будинок. Зайнялася пожежа", - написав Ганжа.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, що сьогодні 10 червня Дніпропетровську область протягом дня ворог понад 50 разів накривав вогнем, використовуючи ударні безпілотники. Під прицілом опинилися три райони області.
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