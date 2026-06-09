Массированный удар по Днепропетровщине: семь раненых и десятки вражеских атак

В Днепропетровской области в результате российских атак на протяжении 9 июня получили ранения семь человек

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

По его словам, почти 40 раз враг атаковал три района беспилотниками и авиабомбами.

В Синельниковском районе под российскими ударами оказались Николаевская и Васильковская общины. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также спортивная школа. Пострадали семь человек.

В Никопольском районе россияне били по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Красногригоревскому и Мировскому общинам. Повреждены частный дом и автомобили.

В Павлоградском районе русские военные попали по Богдановской общине. Повреждена заправка.

Напомним, что в Синельниковском районе под российский удар попали пожарные, ликвидировавшие последствия предварительных обстрелов.