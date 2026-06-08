Атаки на Днепропетровщину: 40 ударов в день, один погибший человек и десять раненых

Фото: Днепропетровская ОВА

Российские войска в течение дня более 40 раз атаковали четыре района Днепропетровской области, один человек погиб, десять человек получили ранения

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает RegioNews .

Войска РФ применили беспилотники и артиллерию.

В Никополе, Марганецкой, Покровской и Мировской общинах Никопольского района повреждены предприятия, отделения банка, магазин, частные дома, автомобили. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще пятеро – на амбулаторном лечении.

В Славянской и Николаевской общинах Синельниковского района повреждены автомобили. Раненый 40-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Богдановском обществе Павлоградского района повреждены заправки и автомобили. В состоянии средней тяжести госпитализирован 62-летний мужчина, еще один мужчина 40 лет будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге повреждена инфраструктура.

Напомним, что в Днепропетровской области 8 июня в результате российских обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения.