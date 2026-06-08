Атаки на Дніпропетровщину: 40 ударів за день, одна загибла людина та десятеро поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська упродовж дня понад 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області, одна людина загинула, десятеро людей дістали поранень

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews .

Війська РФ застосували безпілотники та артилерію.

У Нікополі, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах Нікопольського району пошкоджені підприємства, відділення банку, магазин, приватні будинки, автомобілі. Двоє людей госпіталізовані у важкому стані. Ще п'ятеро – на амбулаторному лікуванні.

У Слов’янській та Миколаївській громадах Синельниківського району пошкоджені автівки. Поранений 40-річний чоловік. Він в лікарні у стані середньої тяжкості.

У Богданівській громаді Павлоградського району пошкоджені заправки та автомобілі. У стані середньої тяжкості госпіталізований 62-річний чоловік, ще один чоловік 40 років лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області 8 ченрвня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень.