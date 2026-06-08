Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области 8 июня в результате российских обстрелов погиб один человек, еще пятеро получили ранения

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

В Никополе из-за вражеской атаки повреждены многоэтажный жилой дом, отделения банка и магазины. Погибла 49-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения.

Спасатели оказали пострадавшим в медицинскую помощь и доставили их в больницу.

Также под удар попал Павлоградский район. Российские войска атаковали две автозаправочные станции. В результате обстрела загорелись несколько автомобилей, повреждено оборудование АЗС.

В Павлоградском районе ранения получил 62-летний мужчина.

На местах вражеских ударов работали экстренные службы. Последствия атак уточняются.

Напомним, что ночью 8 июня российская армия 40 раз атаковала Днепропетровскую область , используя артиллерию и беспилотники. В результате ударов ранены четыре человека.