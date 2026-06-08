На Дніпропетровщині через ворожі обстріли загинула жінка, є поранені

Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області 8 ченрвня внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще п’ятеро зазнали поранень

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

У Нікополі через ворожу атаку пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, відділення банку та магазини. Загинула 49-річна жінка. Ще четверо людей отримали поранення.

Рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та доправили їх до лікарні.

Також під удар потрапив Павлоградський район. Російські війська атакували дві автозаправні станції. Внаслідок обстрілу загорілися кілька автомобілів, пошкоджено обладнання АЗС.

У Павлоградському районі поранення дістав 62-річний чоловік.

На місцях ворожих ударів працювали екстрені служби. Наслідки атак уточнюються.

Нагадаємо, що вночі 8 червня російська армія 40 разів атакувала Дніпропетровську область, використовуючи артилерію та безпілотники. Внаслідок ударів поранені чотири людини.