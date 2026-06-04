Фото: ОВА

В ночь на 4 июня российские войска более 20 раз атаковали пять районов области, используя беспилотники, артиллерию и авиабомбы.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Павлоградском районе россияне били по Павлограду и Юрьевской громаде. В райцентре повреждены многоквартирный дом и автомобили. Пострадали 45-летний мужчина и 75-летняя женщина – они будут лечиться амбулаторно. В громаде повреждена инфраструктура и частный дом.

В Днепровском районе под ударом находились Днепр и Подгородненская община – возникли пожары.

В Никопольщине россияне били по Никополю, Красногригоревской, Марганецкой и Покровской громадах.

На Синельниковщине враг попал по Яворницкой, Шахтерской и Николаевской громадам. Повреждены многоквартирные дома, частный дом и инфраструктура.

В Криворожском районе оккупанты атаковали Кривой Рог и Апостоловскую громаду – занялись пожары.

Напомним, в ночь на 4 июня российские войска атаковали промышленный объект в Бориспольском районе Киевской области. Возник пожар, пострадал работник.