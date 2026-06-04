Фото: ОВА

У ніч на 4 червня російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів області, використовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Павлоградському районі росіяни цілили по Павлограду та Юріївській громаді. У райцентрі пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі. Постраждали 45-річний чоловік та 75-річна жінка – вони лікуватимуться амбулаторно. У громаді понівечена інфраструктура та приватний будинок.

У Дніпровському районі під ударом були Дніпро та Підгородненська громада – виникли пожежі.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

На Синельниківщині ворог поцілив по Яворницькій, Шахтарській і Миколаївській громадах. Пошкоджені багатоквартирні будинки, приватна оселя та інфраструктура.

У Криворізькому районі окупанти атакували Кривий Ріг та Апостолівську громаду – зайнялися пожежі.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня російські війська атакували промисловий об’єкт у Бориспільському районі на Київщині. Виникла пожежа, постраждав працівник.