Россияне ударили по Никополю: один человек погиб, семь раненых, среди них дети
В Никопольщине следователи продолжают работу на местах вражеских ударов. В результате российских атак 23 мая травмы получили двое детей - трехмесячная девочка и 4-летний мальчик
Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .
23 мая утром армия РФ направила FPV-дрон на территорию промышленного предприятия в Марганце. В результате попадания по одному из транспортных средств пострадал 64-летний работник.
После 15:30 оккупанты попали из артиллерии по Никополю — тяжелые ранения получил пожилой мужчина. К сожалению, от полученных травм он скончался в больнице.
Вечером враг продолжил артиллерийские обстрелы райцентра – под ударом оказались жилые многоквартирные дома в одном из спальных районов города. В эпицентре атаки находились люди.
Осколочные ранения получили полицейский, его трехмесячная дочь, 4-летний мальчик и еще четыре человека — мужчины и женщины в возрасте от 31 до 46 лет.
Часть раненых с места происшествия эвакуировала экипаж отдела реагирования патрульной полиции. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, другие с акубаротравмами и ранениями средней степени тяжести.
Напомним, что в Херсонской области в результате российской агрессии 24 мая ранены десять гражданских: полицейские фиксируют последствия обстрелов РФ.