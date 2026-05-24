Россияне ударили по Никополю: один человек погиб, семь раненых, среди них дети

В Никопольщине следователи продолжают работу на местах вражеских ударов. В результате российских атак 23 мая травмы получили двое детей - трехмесячная девочка и 4-летний мальчик

Об этом сообщает Национальная полиция, передает RegioNews .

23 мая утром армия РФ направила FPV-дрон на территорию промышленного предприятия в Марганце. В результате попадания по одному из транспортных средств пострадал 64-летний работник.

После 15:30 оккупанты попали из артиллерии по Никополю — тяжелые ранения получил пожилой мужчина. К сожалению, от полученных травм он скончался в больнице.

Вечером враг продолжил артиллерийские обстрелы райцентра – под ударом оказались жилые многоквартирные дома в одном из спальных районов города. В эпицентре атаки находились люди.

Осколочные ранения получили полицейский, его трехмесячная дочь, 4-летний мальчик и еще четыре человека — мужчины и женщины в возрасте от 31 до 46 лет.

Часть раненых с места происшествия эвакуировала экипаж отдела реагирования патрульной полиции. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, другие с акубаротравмами и ранениями средней степени тяжести.

Напомним, что в Херсонской области в результате российской агрессии 24 мая ранены десять гражданских: полицейские фиксируют последствия обстрелов РФ.