24 травня 2026, 13:56

Росіяни вдарили по Нікополю: одна людина загинула, семеро поранених, серед них діти

Фото: Нацполіція
На Нікопольщині слідчі продовжують роботу на місцях ворожих ударів. Внаслідок російських атак 23 травня травми отримали двоє дітей -  тримісячна дівчинка та 4-річний хлопчик

Про це повідомляє Національна поліція, передає RegioNews.

23 травня вранці армія РФ спрямувала FPV-дрон на територію промислового підприємства у Марганці. Внаслідок влучання по одному з транспортних засобів постраждав 64-річний працівник.

Після 15:30 окупанти поцілили з артилерії по Нікополю — важкі поранення отримав літній чоловік. На жаль, від отриманих травм він помер у лікарні.

Увечері ворог продовжив артилерійські обстріли райцентру — під ударом опинилися житлові багатоквартирні будинки в одному зі спальних районів міста. В епіцентрі атаки перебували люди.

Осколкових поранень зазнали поліцейський, його тримісячна донька, 4-річний хлопчик та ще четверо людей — чоловіки й жінки віком від 31 до 46 років.

Частину поранених з місця події евакуював екіпаж відділу реагування патрульної поліції. Один із потерпілих перебуває у вкрай тяжкому стані, інші — з акубаротравмами та пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що на Херсонщині внаслідок російської агресії 24 травня поранено десятьох цивільних: поліцейські фіксують наслідки обстрілів РФ.

