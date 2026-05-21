Майже 30 атак за добу: ворог накрив вогнем чотири райони Дніпропетровщини, є постраждалі

Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти 21 травня майже 30 разів обстріляли чотири райони Дніпропетровської області, використовуючи безпілотники та артилерію

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА, передає RegioNews .

У Дніпрі пошкоджено багатоповерхівки, постраждали 15 людей.

У Кривому Розі внаслідок удару пошкоджене підприємство, поранення дістав чоловік.

На Синельниківщині під обстрілами опинилися Васильківська, Слов’янська та Покровська громади. Там пошкоджені адміністративна будівля, житло та літня кухня.

На Нікопольщині російські війська атакували Нікополь, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. Внаслідок ударів виникла пожежа, постраждав чоловік, також пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, що російські війська вдень 21 травня завдали удару по Дніпру. Попередньо, внаслідок атаки пошкоджено два багатоповерхові будинки, також спалахнула пожежа.