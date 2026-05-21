У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри посеред проїжджої частини

У Дніпрі на бульварі Слави помітили дивну поведінку підлітків. Неповнолітні вирішили лежати та повзати прямо перед колесами авто

У соцмережах з'явилось відео, зроблене на бульварі Слави у Дніпрі. Тут можна побачити, що підлітки вирішили пограти у небезпечні ігри. Вони по черзі вибігали на проїжджу частину впритул до автівок, що рухаються. Також вони демонстративно сідали, повзали на колінах і навіть лягали просто посеред смуги руху, блокуючи проїзд.

Місцеві жителі закликають батьків провести бесіди з дітьми. Адже такі ігри можуть бути небезпечними для життя: водій може не встигнути вчасно натиснути на гальма.

