Дрон РФ влучив у службове авто енергетиків на Дніпропетровщині

У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому місті

Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.

За даними компанії, бригада їхала на ремонт пошкоджених мереж, коли під час руху ворожий дрон влучив просто в службову автівку.

Енергетики встигли швидко залишити транспортний засіб, тому ніхто не постраждав. Водночас автомобіль зазнав серйозних пошкоджень і більше не придатний для виїздів на ремонти.

У ДТЕК зазначають, що це вже 264-та атака на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.

Нагадаємо, вранці 7 травня в Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб загорівся. Водія в авто не було – він вийшов незадовго до удару, що врятувало йому життя.