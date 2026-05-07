Дрон РФ влучив у службове авто енергетиків на Дніпропетровщині
У Дніпропетровській області російський FPV-дрон атакував автомобіль енергетиків, які прямували на відновлювальні роботи у прифронтовому місті
Про це повідомляє ДТЕК, передає RegioNews.
За даними компанії, бригада їхала на ремонт пошкоджених мереж, коли під час руху ворожий дрон влучив просто в службову автівку.
Енергетики встигли швидко залишити транспортний засіб, тому ніхто не постраждав. Водночас автомобіль зазнав серйозних пошкоджень і більше не придатний для виїздів на ремонти.
У ДТЕК зазначають, що це вже 264-та атака на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини.
Нагадаємо, вранці 7 травня в Степанівській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільний автомобіль, унаслідок чого транспортний засіб загорівся. Водія в авто не було – він вийшов незадовго до удару, що врятувало йому життя.