Забруднення землі на майже 30 мільйонів: на Дніпропетровщині судитимуть посадовця

Правоохоронці з'ясували, що понад 18 тисяч квадратних метрів землі у Кам’янському районі на Дніпропетровщині стали непридатними. Це сталось після викиду забруднених вод із підприємства, що видобуває стратегічні корисні копалини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Як з'ясували правоохоронці, в 2023 році директор одного з підрозділів держпідприємства не забезпечив належного нагляду за виробничими процесами. Внаслідок цього забруднені води вийшли за межі виробництва і потрапили на прилеглі земельні ділянки.

Лабораторні дослідження зафіксували перевищення небезпечних речовин. Зокрема, йдеться про амонію, хлориди, сульфати та багато іншого. Йдеться не про забруднення, а повну деградацію ґрунту. Тобто, земля тепер втратила родючість, і швидке відновлення неможливе.

За висновками експертизи, сума збитків понад 28 мільйонів гривень.

"Екологічні прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця. Йому інкримінують забруднення земель і службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України). Окрім цього, у суді триває розгляд справи за обвинуваченням головного інженера цього ж підрозділу за цим фактом", - повідомили в прокуратурі.

