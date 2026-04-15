13:22  15 квітня
В Івано-Франківську лікарі виявили павука у вусі пацієнтки
10:18  15 квітня
Усик і Верховен провели битву поглядів перед боєм у Єгипті
08:49  15 квітня
На Хмельниччині 15-річна дівчина опинилась у реанімації через самолікування
UA | RU
UA | RU
15 квітня 2026, 14:15

Забруднення землі на майже 30 мільйонів: на Дніпропетровщині судитимуть посадовця

Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці з'ясували, що понад 18 тисяч квадратних метрів землі у Кам’янському районі на Дніпропетровщині стали непридатними. Це сталось після викиду забруднених вод із підприємства, що видобуває стратегічні корисні копалини

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в 2023 році директор одного з підрозділів держпідприємства не забезпечив належного нагляду за виробничими процесами. Внаслідок цього забруднені води вийшли за межі виробництва і потрапили на прилеглі земельні ділянки.

Лабораторні дослідження зафіксували перевищення небезпечних речовин. Зокрема, йдеться про амонію, хлориди, сульфати та багато іншого. Йдеться не про забруднення, а повну деградацію ґрунту. Тобто, земля тепер втратила родючість, і швидке відновлення неможливе.

За висновками експертизи, сума збитків понад 28 мільйонів гривень.

"Екологічні прокурори Жовтоводської окружної прокуратури скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовця. Йому інкримінують забруднення земель і службову недбалість, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 367 КК України). Окрім цього, у суді триває розгляд справи за обвинуваченням головного інженера цього ж підрозділу за цим фактом", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, у Львові оголосили підозру чоловіку, який незаконно привласнив квартиру. Він підробив офіційний документ і, використавши фіктивний договір дарування. Після смерті власниці житло мало перейти у власність міської ради.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
земельні питання прокуратура Дніпропетровська область
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Всі публікації »
Леся Литвинова
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »