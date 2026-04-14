16:40  14 апреля
На Закарпатье мужчина похитил женщину с 3-летним ребенком
14:58  14 апреля
В Ровенской области исчез звездный олень Борис
12:03  14 апреля
В Киеве пьяный водитель Porsche устроил тройное ДТП на Оболони: среди пострадавших – дети
UA | RU
UA | RU
14 апреля 2026, 15:23

Ракетный удар по Днепру: 5 погибших и 25 раненых

Читайте також українською мовою
Фото: Днепропетровская ОВА
Читайте також
українською мовою

В результате ракетного удара по Днепру погибли пять человек, 25 – ранены

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

"В больнице умер 40-летний мужчина, раненный из-за вражеской атаки на Днепр. Соболезнования родным погибших", – отметил он.

По его словам, враг ударил по инфраструктурному объекту.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.

Напомним, в Днепре днем 14 апреля раздался мощный взрыв. Было известно, что в результате атаки врага 15 человек пострадали. Всех из них госпитализировали медики.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война погибшие Днепр атака ракетный удар пострадавшие
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Виталий Портников
Остап Дроздов
Все блоги »