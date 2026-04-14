Ракетный удар по Днепру: 5 погибших и 25 раненых
В результате ракетного удара по Днепру погибли пять человек, 25 – ранены
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
"В больнице умер 40-летний мужчина, раненный из-за вражеской атаки на Днепр. Соболезнования родным погибших", – отметил он.
По его словам, враг ударил по инфраструктурному объекту.
У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны и переломы.
Напомним, в Днепре днем 14 апреля раздался мощный взрыв. Было известно, что в результате атаки врага 15 человек пострадали. Всех из них госпитализировали медики.
