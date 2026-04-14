Взрывы в Днепре: 15 человек ранены, в городе пожар
В Днепре днем 14 апреля раздался мощный взрыв. Городские власти уже прокомментировали ситуацию
Об этом сообщает Днепропетровская ОВА, передает RegioNews.
По данным ОВА, в Днепре в результате атаки врага 15 человек пострадали. Всех из них госпитализировали медики. Девять человек в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.
На месте удара произошел пожар.
Мэр Днепра Борис Филатов отметил, что после вражеского удара по Днепру жилая застройка не пострадала. При этом люди, пострадавшие в результате обстрела уже под наблюдением врачей.
"Только что позволят чрезвычайники, коммунальные службы начнут расчищать приезжую часть", - добавил городской голова.
Напомним, также российские войска атаковали Чернигов ударным беспилотником типа "Шахед". Вражеский дрон попал в административное здание в центре города.