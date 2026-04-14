Ракетний удар по Дніпру: 5 загиблих і 25 поранених
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
"У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Співчуття рідним загиблих", – зазначив він
За його словами, ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту.
У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи.
Нагадаємо, в Дніпрі вдень 14 квітня пролунав потужний вибух. Було відомо, що внаслідок атаки ворога 15 людей постраждали. Всіх їх госпіталізували медики.
14 квітня 2026, 10:48
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
14 квітня 2026, 13:27
07 серпня 2025
06 серпня 2025
05 серпня 2025
Всі блоги »