14 квітня 2026, 15:23

Ракетний удар по Дніпру: 5 загиблих і 25 поранених

Фото: Дніпропетровська ОВА
Внаслідок ракетного удару по Дніпру загинуло п'ятеро людей, 25 – поранені

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

"У лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро. Співчуття рідним загиблих", – зазначив він

За його словами, ворог вдарив по інфраструктурному об'єкту.

У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани та переломи.

Нагадаємо, в Дніпрі вдень 14 квітня пролунав потужний вибух. Було відомо, що внаслідок атаки ворога 15 людей постраждали. Всіх їх госпіталізували медики.

