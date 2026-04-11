Российские военные убили 67-летнего мужчину в Никополе
Армия РФ утром 11 апреля ударила по Никополю FPV-дронами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Днепропетровскую ОВА.
В результате вражеского удара сгорели два грузовика.
Водитель одного из них, 67-летний мужчина, погиб на месте.
Напомним, 10 апреля армия РФ почти 50 раз атаковала Днепропетровщину. Больше всего пострадали Никопольский и Синельниковский районы.
