Ночью 27 марта враг почти 30 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне били по Никополю, а также по Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской громадам. В районе повреждены предприятие и автомобили. В результате обстрела ранена 17-летняя девушка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также стало известно о еще одном пострадавшем из-за вечерней атаки на Никополь – 26-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге возник пожар. Повреждены объекты инфраструктуры, частный дом и автомобиль.

Под ударом оказалась Зайцевская громада в Синельниковском районе. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.

Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали беспилотниками Днепр. Получили ранения пять человек.