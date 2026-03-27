06:37  27 марта
Во Львовской области произошел масштабный пожар на складе
02:01  27 марта
Изнасилование 17-летней девушки на Кировоградщине: полиция задержала злоумышленника
02:26  27 марта
На Львовщине произошел взрыв в двухэтажке: юноша выбежал из квартиры в горящей одежде
UA | RU
UA | RU
27 марта 2026, 08:45

Ночная атака дронов и артиллерии на Днепропетровщину: повреждена инфраструктура

Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Ночью 27 марта враг почти 30 раз атаковал три района области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

На Никопольщине россияне били по Никополю, а также по Марганецкой, Покровской, Мировской и Красногригоревской громадам. В районе повреждены предприятие и автомобили. В результате обстрела ранена 17-летняя девушка, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также стало известно о еще одном пострадавшем из-за вечерней атаки на Никополь – 26-летний мужчина будет лечиться амбулаторно.

В Кривом Роге возник пожар. Повреждены объекты инфраструктуры, частный дом и автомобиль.

Под ударом оказалась Зайцевская громада в Синельниковском районе. Произошел пожар, повреждена инфраструктура.

Напомним, утром 26 марта российские военные атаковали беспилотниками Днепр. Получили ранения пять человек.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
25 марта 2026
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Один представитель местного олигарха ушел, другой может прийти на его место
23 марта 2026
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
В попытках сохранить города и села от запустения и вымывания ценных кадров, некоторые региональные администрации сделали ставку на внутренних переселенцев
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
На Волыни будут судить шестерых пограничников: помогли выехать в Польшу более 150 мужчинам
27 марта 2026, 09:57
Полсотни MacBook в багажнике: на Львовщине таможенники остановили контрабанду техники
27 марта 2026, 09:28
На Ровенщине разоблачили "теневого куратора" янтарной схемы на 354 млн грн
27 марта 2026, 08:29
Приставил нож к шее: в Киеве будут судить 23-летнего парня за нападение на женщину
27 марта 2026, 08:13
Сувениры или наркотики: Львовские депутаты инициируют проверку U420
27 марта 2026, 07:56
Ночная атака на Харьков: пострадали восемь человек
27 марта 2026, 07:47
$2400 за исключение из базы: в Николаеве разоблачили схему в ТЦК
27 марта 2026, 07:37
Последствия вражеских обстрелов Сумщины: один погибший, двое травмированных
27 марта 2026, 07:26
Почти 1000 ударов по Запорожской области в сутки: трое раненых
27 марта 2026, 07:16
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Луцк без мэра: почему бывший юрист Палицы ушел с должности
Ставка на ВПЛ: как переселенцы помогают развитию громад
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Виталий Портников
Валерий Чалый
Все блоги »