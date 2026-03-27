06:37  27 березня
На Львівщині сталася масштабна пожежа на складі
02:01  27 березня
Зґвалтування 17-річної дівчини на Кіровоградщині: поліція затримала зловмисника
02:26  27 березня
На Львівщині стався вибух у двоповерхівці: юнак вибіг із квартири в палаючому одязі
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 08:45

Нічна атака дронів та артилерії на Дніпропетровщину: пошкоджена інфраструктура

Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

Вночі 27 березня ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, а також по Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У районі пошкоджені підприємство та автомобілі. Внаслідок обстрілу поранена 17-річну дівчину, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також стало відомо про ще одного постраждалого через вечірню атаку на Нікополь – 26-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватний будинок та автівка.

Під ударом опинилася Зайцівська громада у Синельниківському районі. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські військові атакували безпілотниками Дніпро. Дістали поранення пʼятеро людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Дніпропетровська область пошкодження наслідки постраждалий
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
На Волині судитимуть шістьох прикордонників: допомогли виїхати до Польщі понад 150 чоловікам
27 березня 2026, 09:57
Пів сотні MacBook у багажнику: на Львівщині митники зупинили контрабанду техніки
27 березня 2026, 09:28
На Рівненщині викрили "тіньового куратора" бурштинової схеми на 354 млн грн
27 березня 2026, 08:29
Приставив ніж до шиї: у Києві судитимуть 23-річного молодика за напад на жінку
27 березня 2026, 08:13
Сувеніри чи наркотики: Львівські депутати ініціюють перевірку U420
27 березня 2026, 07:56
Нічна атака на Харків: постраждали восьмеро людей
27 березня 2026, 07:47
$2400 за виключення з бази: у Миколаєві викрили схему в ТЦК
27 березня 2026, 07:37
Наслідки ворожих обстрілів Сумщини: один загиблий, двоє травмованих
27 березня 2026, 07:26
Майже 1000 ударів по Запорізькій області за добу: троє поранених
27 березня 2026, 07:16
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »