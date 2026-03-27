Фото: ОВА

Вночі 27 березня ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, а також по Марганецькій, Покровській, Мирівській та Червоногригорівській громадах. У районі пошкоджені підприємство та автомобілі. Внаслідок обстрілу поранена 17-річну дівчину, її госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також стало відомо про ще одного постраждалого через вечірню атаку на Нікополь – 26-річний чоловік лікуватиметься амбулаторно.

У Кривому Розі виникла пожежа. Пошкоджені об'єкти інфраструктури, приватний будинок та автівка.

Під ударом опинилася Зайцівська громада у Синельниківському районі. Сталася пожежа, пошкоджена інфраструктура.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські військові атакували безпілотниками Дніпро. Дістали поранення пʼятеро людей.