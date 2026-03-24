Утренний удар по Днепру: 12 раненых, среди них двое детей
В Днепре количество пострадавших в результате утренней атаки российских войск возросло до 12 человек. Среди раненых – полуторагодовалый мальчик и 12-летняя девочка
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
По его словам, дети получили необходимую медицинскую помощь и находятся на амбулаторном лечении.
Кроме того, в больницах остаются трое раненых, двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В результате обстрела повреждены 8 многоэтажных жилых домов и 2 детских сада. Работы по обследованию территории и устранению последствий продолжаются.
Напомним, утром 24 марта российские военные атаковали Днепр. В результате попадания поврежден 14-этажный дом. Возник пожар. Было известно о трех пострадавших.
